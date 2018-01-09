В УФСИН по Бурятии назначен помощник начальника по организации работы с верующими

Он будет заниматься отстаиванием религиозных прав осуждённых



Помощником начальника республиканского УФСИН по организации работы с верующими назначен иерей Антоний Хинганский (Антон Хинганский), клирик Свято-Одигитриевского собора. В канун Нового года Антония Хинганского представили личному составу, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Он будет проводить работу с осуждёнными различных вероисповеданий, заниматься отстаиванием их религиозных прав, установление и поддержанием мирных добрососедских межконфессиональных отношений в местах лишения

свободы.



Должность помощника по организации работы с верующими внесена в штатное расписание территориальных органов ФСИН России в соответствии с поручением президента РФ и постановлением правительства РФ.



Сейчас в исправительных учреждениях Бурятии действует три православных храма и одна часовня, в следственном изоляторе придомовой храм в двух учреждениях молитвенные комнаты. Действуют четыре дугана и три буддийские молитвенные комнаты, кроме того в ИК-8 имеются еврейская и мусульманская молитвенные комнаты.



