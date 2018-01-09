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09 Января

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За праздники с улиц Улан-Удэ вывезли более 17 тысяч кубометров снега

За праздники с улиц Улан-Удэ вывезли более 17 тысяч кубометров снега
Общество,  09.01.2018 16:04 Фото:Baikal-daily.ru
Водители большегрузов за 9 дней совершили более 700 рейсов до мест снегоотвалов 

За указанный период было вывезено свыше 17 600 кубометров снега. Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, снежные накаты убраны тяжёлой техникой (грейдерами, снегоуборочным комплексом) с 54-х городских улиц.

Среди убранных улиц: ул. Куйбышева, Борсоева, Михалёва, Жердева, Конечная, Революции 1905 г., Смолина, Советская, Каландаришвили, Кирова, Дарвина, Ботаническая, Гастелло, Камова, Краснодонская, Хоринская, Снежная, Природная, Мирная, Пугачева, Вакарина, Гарнаева, Столичная, Сухэ-Батора, Ленина, Банзарова. 

Также убрали улицы Пугачёва, Чертенкова, З.Космодемьянской, Трубачеева, Добролюбова, Жуковского, Ключевская, Городская, Ю. Коммунаров, Чертенкова, Сенчихина, Коллективная, Дундича, Амагаева, Белинского, Боевая, Сахьяновой, Терешковой, Трактовая, Моховая, транспортная развязка по ул. Трубачеева, пр.50 лет Октября, пр. Победы, мкрн Верхняя Берёзовка, пер. Карьерный, пр. Строителей, дорога от мкрн Светлый до мкрн Забайкальский.
 
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