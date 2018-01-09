Улан-удэнских волонтёров приглашают на съёмки социального кино

В фильм «Я волонтёр» войдут истории героев со всей России



Экранизация социального кино «Я - волонтёр» пройдёт в день волонтёра 5 декабря 2018 года одновременно в более чем 100 городах России. Презентация масштабного медиапроекта состоялась на Всероссийском форуме добровольцев в Москве.



Съёмки документального кино про волонтёрское движение в России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) осуществляет Лаборатория социального кино «Третий Сектор».



- Это фильм про реальных людей - волонтёров, которые каждый день совершают подвиг и делают добрые дела: помогают детям, пожилым людям, тушат пожары, про тех, кто работает на высокооплачиваемых должностях, а в свободное от работы время помогает некоммерческим организациям. Главная история нашего фильма - это сбор волонтёрских историй со всех регионов России, - сообщил генеральный продюсер Лаборатории социального кино «Третий Сектор» Никита Тихонов-Рау.



Конкурсный отбор историй героев будет проходить на портале проекта. К участию приглашают волонтёров разных возрастов и разных направлений волонтёрского движения: культура, здравоохранение, экология, спорт, образование, окружающая среда, интеллектуальное и корпоративное волонтёрство, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

