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Жители Иркутской области за год сдали 165 единиц оружия

Общество,  09.01.2018 14:51
В 2017 году жители Иркутской области добровольно сдали 165 единиц незаконно хранящегося оружия

Из них 19 единиц - нарезного, 3 единицы - самодельного, 14 единицы – газового, 3 единицы - боевого оружия, 5019 патронов. Сдавшим оружие выплатили 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

В настоящее время в собственности у жителей Иркутской области находится свыше 148 тысяч единиц гражданского оружия.

Проводятся ежегодные проверки мест хранения оружия. В 2017 году было проведено 759 проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, условия хранения оружия проверены у 84 780 владельцев, составлено около 6 тысяч административных протоколов.

За различные нарушения правил хранения и использования оружия у граждан и юридических лиц изъято свыше 7 тысяч единиц оружия и около 28 тысяч боеприпасов различного калибра. В ходе профилактической работы сотрудниками Росгвардии аннулировано 1347 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.



оружие Росгвардия
 
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