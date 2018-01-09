11 катков работают в Улан-Удэ



5. Каток ИЖТ. Количество коньков - 130 пар. Работает гардероб, кафе, заточка коньков. Имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 11:00 до 21:00.



6. Каток базы отдыха «Оранж Хаус», Верхняя Березовка. Количество коньков - 263 пары. Работает гардероб, комнаты отдыха, кафе. Имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 22:00.



7. Каток базы отдыха «Салют», Верхняя Березовка. Количество коньков - 70 пар, «ватрушки» -20 шт. Работает кафе, гостиница, гардероб, имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 21:00.



8. Каток «Пионер». Количество коньков - 150 пар. Имеется озвучивание, освещение, буфет. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.



9. Каток парка «Юбилейный». Количество коньков - 100 пар. Имеется освещение, озвучивание. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.



10. Каток парка им. С. Орешкова. Количество коньков - 120 пар, озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.



11. ДОУ № 35 (без проката) .



О списке лыжных баз в Улан-Удэ -

5. Каток ИЖТ. Количество коньков - 130 пар. Работает гардероб, кафе, заточка коньков. Имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 11:00 до 21:00.6. Каток базы отдыха «Оранж Хаус», Верхняя Березовка. Количество коньков - 263 пары. Работает гардероб, комнаты отдыха, кафе. Имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 22:00.7. Каток базы отдыха «Салют», Верхняя Березовка. Количество коньков - 70 пар, «ватрушки» -20 шт. Работает кафе, гостиница, гардероб, имеется озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 21:00.8. Каток «Пионер». Количество коньков - 150 пар. Имеется озвучивание, освещение, буфет. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.9. Каток парка «Юбилейный». Количество коньков - 100 пар. Имеется освещение, озвучивание. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.10. Каток парка им. С. Орешкова. Количество коньков - 120 пар, озвучивание, освещение. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.11. ДОУ № 35 (без проката) .О списке лыжных баз в Улан-Удэ - по ссылке

Также действует биатлонный комплекс, 134 спортивные площадки по месту жительства – из них 37 для игры в хоккей и 97 мини-футбольных стадиона. Подготовлено 6 новых спортивных площадок, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Стоимость проката коньков на катках города Улан-Удэ за 1 час - 75–150 рублей, на некоторых катках предоставляются скидки для школьников в размере 50 %. Вход со своими коньками – за 1 час от 50 до 80 рублей, без лимита времени - 120 рублей.1. Каток ДЮСШ № 16, мкрн Загорск. Количество коньков - 300 пар (50 новых). Будет работать гардероб, буфет, заточка коньков. Имеется музыкальное озвучивание, освещение. Режим работы: среда, четверг, пятница с 14:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 21:00. Выходной – понедельник, вторник.2. Каток БГУ. Количество коньков - 350 пар. Работает буфет, гардероб, заточка коньков. Имеется освещение, озвучивание. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 12:00 до 21:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 21:00, праздничные дни с 10:00 до 22:00.3. Каток СДЮШОР № 10, мкрн Заречный. Количество коньков - 150 пар (50 новых). Работает гардероб, заточка коньков. Имеется освещение, озвучивание. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00. Выходной – понедельник.4. Каток «Центральный стадион Бурятии». Количество коньков - 700 пар. Работает гардероб, заточка коньков. Теплые раздевалки, кафе, хорошее освещение в вечернее время, приятная музыка. Режим работы - в будни с 12:00 до 21:00 и с 10:00 до 21:00 в выходные.