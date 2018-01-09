Участники «Евровидения-2018» первый в России концерт дали в Улан-Удэ

Общество, Фото: Бурятская филармония

«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»



6 января в зале Бурятской филармонии прошёл самый ожидаемый концерт IX Байкальского рождественского фестиваля. Ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди» впервые посетил республику. Также это было их первое выступление в России. Музыкантов поразила теплота и сила эмоциональной отдачи зрителей. Публика полностью раскупила билеты ещё до Нового года, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



- Конечно, погода у вас очень холодная, но публика самая тёплая. Когда чувствуешь такую сильную отдачу от зала, то всё получается в тысячу раз лучше, - поделился после концерта участник «Алаверди» Бидзина Мургулия.



Худрук Бурятской филармонии Наталья Уланова открыла концерт приветственной речью:



«Наверное, символично, что коллектив из Грузии из православной страны. Выступает в канун православного Рождества. И «Алаверди», как вы знаете, это грузинское слово означающее передача тоста во время застолья».



«Алаверди» провели для гостей филармонии короткий экскурс в грузинскую культуру. Коллектив исполнил произведения из самых разных регионов Грузии. Например, несколько вариаций песни «Мравалжамиер» («Многие лета»). Также они исполнили композиции из так называемого городского фольклора, такие песни как «Тбилисоба», «Сулико», «Газапхули». И, конечно, церковные песнопения, посвящённые Рождеству.



Участники ансамбля «Алаверди» Бидзина Мургулия и Михаил Джавахишвили поедут представлять Грузию на Евровидении-2018 в составе этно-джаз бенда «IRIAO».



Вместе с ними на сцене Бурятской филармонии выступили вокалист Гиорги Кананадзе, Дато Кавтарадзе, виртуозно владеющий практически всеми грузинскими народными инструментами и великолепный танцор Александре Чумбуридзе. Каждая композиция, исполненная ими, вызывала овации.



В завершении концертной программы они исполнили на бис ещё одну песню. Ведь зрители аплодировали стоя и никак не хотели отпускать виртуозных музыкантов. Но планы у такого коллектива расписаны задолго наперёд и уже утром они улетели готовиться к выступлению на международной арене.



- 11 января мы выступаем в США на большом музыкальном форуме «Association of Performing Arts Professionals». Это концерты, шоу кейсы, где будут присутствовать множество крутых мировых менеджеров. В июне выступаем в «Carnegie Hall», а в октябре этого годы планируется тур по России, - рассказал о ближайших планах коллектива Бидзина.



Напомним, Байкальский рождественский фестиваль призван отвлечь людей от новогодних застолий и показать многообразие рождественской музыки. В этом году фестиваль включает в себя шесть совершенно разных концертов, рассчитанных на разную публику, от классики до джаза и народной музыки.



Основная часть фестиваля традиционно проходит после Нового года. Так, 5 января состоялся концерт «Романтика при свечах» в исполнении альтиста Владимира Ткаченко и монгольского пианиста Шаравцерена.



Сегодня, 9 января, пройдёт концерт Митрополичьего хора, постоянного участника фестиваля. Духовная русская музыка, романсы и колядки. В рождественскую неделю такой концерт становится особым элементом праздника.







