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В последний день каникул Улан-Удэ ждёт потепление
Общество, 08.01.2018 07:38
Восьмого января по республике местами, небольшой умеренный снег, поземок. Ветер северо-западный 4-9, местами 13-18 м/с
Температура ночью 20-25, местами 10-15, по юго-западным, центральным, северным районам 30-35, днем 13-18, местами 5-10 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура ночью 19-21, днем 12-14 мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
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