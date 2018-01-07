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Спасатели не нашли замерзающего водителя, просившего в соцсетях эвакуацию до Улан-Удэ

Общество,  07.01.2018 20:10
Экипаж ГИБДД, пожарные и представители органов местного самоуправления 6 января не нашли на трассе Чита – Забайкальск под посёлком Ясногорск Оловяннинского района якобы замерзавшего водителя, информация о котором распространяется в социальных сетях, сообщили ИА «Чита.Ру» 7 января в Единой дежурной диспетчерской службе

- Трасса 6 января была проверена, информация не подтвердилась, — уточнили в ЕДДС.

Сообщение о замерзающем на трассе Чита – Забайкальск водителе, подписанное Василием Дягилевым, появилось в группе «Чита.Ру» в Facebook комментарием к одной из новостей.

- Встал на трассе Забайкальск — Чита (Ясногорск). Необходимо эвакуировать машину до Улан-Удэ. Замерзаю в машине, — говорилось в нём.

Указанный в сообщении номер телефона в момент публикации новости был недоступен.
ГИБДД
 
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