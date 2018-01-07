Бурятия отпраздновала Рождество (фото)

В храмах Бурятии прошла череда рождественских богослужений



Глава Бурятской митрополии Савватий в своём рождественском послании отметил, что это семейный праздник.



- Призываю всех верных чад нашей Церкви делиться радостью с ближними, свидетельствовать о своей вере, возлагая надежду на христианскую семью, - сказал он.



«В Своем Рождестве новорожденный Спаситель становится близок к каждому из вас и посещает Своим небесным светом каждое сердце, каждый дом, где Его ждут и принимают. Пусть неземная радость этого посещения тронет и согреет сердца всех нас: тех, кто дома, и тех, кто в пути, тех, кто далеко от родной земли, и тех, кто ищет именно в ней достатка, мира и согласия для своей семьи. Эта небесная радость да подарит нам всем веру и надежду в наступившем Новом году», - заключил митрополит.



