|
07 Января
06 Января
05 Января
Популярное
|
Бурятия отпраздновала Рождество (фото)
Общество, 07.01.2018 11:39 Фото:
В храмах Бурятии прошла череда рождественских богослужений
Глава Бурятской митрополии Савватий в своём рождественском послании отметил, что это семейный праздник.
- Призываю всех верных чад нашей Церкви делиться радостью с ближними, свидетельствовать о своей вере, возлагая надежду на христианскую семью, - сказал он.
«В Своем Рождестве новорожденный Спаситель становится близок к каждому из вас и посещает Своим небесным светом каждое сердце, каждый дом, где Его ждут и принимают. Пусть неземная радость этого посещения тронет и согреет сердца всех нас: тех, кто дома, и тех, кто в пути, тех, кто далеко от родной земли, и тех, кто ищет именно в ней достатка, мира и согласия для своей семьи. Эта небесная радость да подарит нам всем веру и надежду в наступившем Новом году», - заключил митрополит.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В храмах Бурятии прошла череда рождественских богослужений
Иркутские моржи решили поддержать наших спортсменов, которым поставили жёсткие условия по участию в играх в Южной Корее. Свой экстремальный заплыв в самом большом озере планеты они посвятили именно олимпийцам
Изюбрей, оленей и верблюда в Читинском зоопарке читинцы могут покормить ветками от новогодней елки
6 января зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов провел выездное планерное совещание в строящемся перинатальном центре
Напомнить рыбакам об опасностях, которые подстерегают их во время рыбной ловли, - основная цель профилактических рейдов инспекторов государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Бурятии
Накануне Рождества взрывотехники ОМОН Росгвардии Бурятии проверили храмы и церкви в Улан-Удэ для обеспечения безопасности прихожан и священнослужителей храмов во время празднования Рождества
С Рождественского сочельника 6 января и до Крещения 19 января издавна принято гадать. Многие гадают и по сей день
Седьмого января по республике местами небольшой снег, по южному Прибайкалью утром и днем умеренный снег. Ветер западный 2-7, в отдельных районах 12-17 м/с, поземок
Лисица попала в капкан в районе шелеховской свалки в Иркутске и лишилась лап
Понижение температуры воздуха, которого так долго ждут истосковавшиеся по зимней погоде жители средней полосы европейской части России, произойдет только на следующей неделе
Приморский авиационный полк получил шесть новых модернизированных вертолетов Ми-8АМТШ. Транспортно-штурмовые машины способны решать целый спектр боевых задач от транспортировки десанта до огневого прикрытия
Подведены итоги 10-го международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить» среди городов Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического сообщества (ЕЭС). Город Улан-Удэ стал победителем за реализацию международного туристического проекта «Сказочный Сагаалган»
Невыполнение футбольными арбитрами нормативов по физической подготовке и теории пока что остается самым слабым местом российского судейства. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский, подводя итоги 2017 года
«Байкал-Daily» вспоминает самые уморительные моменты года. Не обошлось без «пафосных» унтов, пародий на популярные песни и многое-многое другое. Читаем и улыбаемся
В микрорайоне Мостовой Улан-Удэ открыта зимняя ледовая переправа через реку Селенга
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...