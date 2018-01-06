Улан-Удэ обещают небольшое потепление

Понижение температуры воздуха, которого так долго ждут истосковавшиеся по зимней погоде жители средней полосы европейской части России, произойдет только на следующей неделе



На юге Сибири благодаря антициклону солнечно и морозно. В Омске и Новосибирске -23…-25°, в Красноярске благодаря влиянию атмосферного фронта -13…-15°, возможен небольшой снег.



В Прибайкалье на погоду окажет влияние атмосферный фронт, пройдут небольшие снегопады. В Чите, Иркутске и Улан-Удэ -11…-14°, сообщают meteovesti.ru.



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