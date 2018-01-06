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Приморские лётчики провели тест-драйв улан-удэнских «Терминаторов»
Общество, 06.01.2018 09:50
Приморский авиационный полк получил шесть новых модернизированных вертолетов Ми-8АМТШ. Транспортно-штурмовые машины способны решать целый спектр боевых задач от транспортировки десанта до огневого прикрытия
Приморский авиаполк в рамках программы перевооружения получил новые универсальные транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ. Шесть машин пригнали в полк прямо с завода в Улан-Удэ. ТК «Звезда» приняла участие в полной проверке новых вертолетов.
В отсеке для десанта поместятся 26 бойцов, которых вертолет может доставить в любую точку. На месте высадки Ми-8АМТШ способен прикрыть десантников огнем из пулеметов, использовать противотанковые комплексы и неуправляемые авиационные ракеты.
Машины проверяют во всех условиях работы при разных сценариях эксплуатации. Например, проверяют работу лебедки – зависнув в воздухе, с ее помощью Ми-8АМТШ способен поднять груз весом до трехсот килограммов.
Среди поступивших в полк вертолетов выделяется модернизированный Ми-8 АМТШ с литерой «В». Этот вертолет оборудован жидкокристаллическими мониторами для экипажа и неуязвим для атак с земли, так как обладает бортовым комплексом обороны.
- Сам автоматически распознает воздействие на вертолет ракет с тепловым и инфракрасным наведением. Опознает, с какого расстояния, с какого места, с какого азимута и курса выпущена ракета, ее модификацию. И автоматически сам принимает решение на противодействие, - рассказал о работе бортового комплекса обороны старший летчик вертолетного звена капитан Дмитрий Коротаев.
После полной проверки при всех условиях и регламентных технических работ транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ встанут на вооружение авиационного полка. Они будут задействованы в любую погоду и в любое время суток, так как пилоты могут управлять машинами даже в полной темноте при помощи приборов ночного видения.
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