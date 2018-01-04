Школьники Бурятии изготовили поделки для планетария

«Новый год в космосе». Конкурс детских поделок проходит в планетарии Иркутска



Свои работы прислали школьники со всех уголков Прибайкалья и Бурятии. Главное условие — все они должны быть выполнены своими руками.



Из подручных материалов дети смастерили объёмные макеты планет, космических кораблей. Больше всего поделок представлено в номинации — «Братья по разуму». Ученики фантазировали, как могут выглядеть инопланетяне. Выбрать лучшую работу предлагают жителям Иркутской области. Голосование проходит также в социальных сетях планетария. Главный приз победителю — телескоп, сообщает ГТРК Иркутск.



— Сейчас посетители планетария в течение зимних школьных каникул будут оценивать эти работы. А в весенние каникулы мы подведём итоги, — говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никитин.

