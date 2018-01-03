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МЧС рассказало жителям Бурятии, как кататься на «ватрушках»

МЧС рассказало жителям Бурятии, как кататься на «ватрушках»
Общество,  03.01.2018 15:12
Защитить себя от травм, связанных с активным отдыхом, призывают жителей региона специалисты Главного управления МЧС России по Бурятии

- Отправляясь на прогулку на лыжах или пешком, обязательно учитывайте погодные условия и время суток. Лучше не гулять в одиночку, одеваться тепло и удобно, взять с собой мобильный телефон, термос с чаем и бутерброды. Сообщите родным о планируемых маршрутах и времени возвращения домой, - призывает ГУ МЧС по Бурятии.

Катание на «ватрушках» требует особой осторожности. В отличие от санок, они способны развивать большую скорость, закручиваться и становиться почти неуправляемыми.

- Не перегружайте «ватрушку», не ложитесь головой вперед, не цепляйтесь друга за друга паровозиком. Ни в коем случае не зацепляйте «ватрушку» к машинам – это крайне опасно! Для катаний выбирайте проверенные трассы, на которых нет резких склонов, съездов или косогоров, а перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей, - отмечают спасатели.

Лыжникам и сноубордистам перед выходом на трассу нужно тщательно проверить экипировку. Она должна соответствовать росту и весу, крепления должны быть хорошо зафиксированы. Используйте защитный шлем и очки. Трассу нужно выбирать в зависимости от личного опыта и навыков, видимости на склоне, учитывая погодные условия.

- Соблюдайте дистанцию с другими катающимися, особенно осторожно – с начинающими и детьми. Категорически запрещается выходить на трассу в состоянии алкогольного опьянения! Если вы стали свидетелем несчастного случая, окажите первую помощь пострадавшему и сообщите о происшествии в любую ближайшую экстренную службу, - напоминают в ведомстве.

Если возникла угроза жизни человеку, незамедлительно звоните по единому телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце декабря под Иркутском молодой человек погиб, катаясь на «ватрушке», привязанной к автомобилю. 
МЧС
 
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