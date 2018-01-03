МЧС рассказало жителям Бурятии, как кататься на «ватрушках»

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Топ прорывов 2017 года в Бурятии Общество, 2017 год оказался богат на победы и достижения жителей Бурятии. Чем удивляли и радовали представители республики – в топе самых ярких прорывов года

Скончалась экс-заместитель главы Окинского района Людмила Наханцакова Общество, В конце декабря на 64-м году ушла из жизни почётный гражданин Окинского района, кавалер медали Ордена «Трудовая доблесть», почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Бурятии Людмила Наханцакова