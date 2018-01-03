Улан-удэнцы смогут пообщаться с самыми известными бурятскими борцами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Александр Богомоев и Евгений Жербаев дадут также мастер-классы



6 января в 15:00 в этно-маркете ZAM пройдёт открытая встреча болельщиков и любителей борьбы с борцами-вольниками. Зрителей ждёт беседа с такими спортсменами, как Баяр Цыренов, Алдар Бальжинимаев, Евгений Жербаев, Цыбик Максаров и Александр Богомоев. Любой желающий сможет лично задать вопрос, пообщаться с ребятами и получить автограф. Организатор мероприятия – паблик «Борцы Бурятии».



Запись на встречу - https://vk.com/topic-62338706_35945011



7 января с 14:00 до 18:00 в бойцовском клубе клубе «Аварга» пройдут мастер-классы по вольной борьбе от Александра Богомоева и Евгения Жербаева.



Вход свободный. Количество участников ограничено.

