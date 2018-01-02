В Монголии установили памятник-книгу с именами выходцев из Бурятии

Скульптура появилась в национальном парке Улан-Батора



В национальном парке Улан-Батора появилась памятник-книга, в которую включены имена уроженцев Бурятии Ринчина Бимбаева и Сэнгийна Эрдэнэ



Новый арт-объект представляет собой постамент, на котором находится скульптура в виде стопки книг. На корешке книги написаны имена величайших писателей и гениальных людей Монголии.



На памятнике имя уроженца села Большой-луг Кяхтинского района Ринчина Бимбаева. Он является создателем монгольской поэзии, этнограф, переводчик, профессор, первый академик Монголии, которого знает вся Монголия.



Сэнгийн Эрдэнэ был так же бурятом, его отец переехал в Монголию, где и родился писатель, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.





