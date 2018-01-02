Жителям Бурятии рассказали, как топить печь без риска пожара

Избежать страшной трагедии поможет соблюдение нехитрых рекомендаций



Жителям домов с печным отоплением Главноге управления МЧС по Бурятии рекомендует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.



- Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, растопки горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, выпадения из топки или зольника горящих углей, - сообщает пресс-служба ведомства.



Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 м х 0,7 м.



Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.



Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемые материалы, сушить белье.



Недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.



Сотрудники МЧС России советуют быть бдительными и внимательными в быту. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) незамедлительно сообщать на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

