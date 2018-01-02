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Родителям Бурятии напоминают о безопасности детей на льду
Общество, 02.01.2018 09:25
Жителей республики просят не допускать нахождения детей вблизи водоёмов или на льду
- В зимний период возрастает риск несчастных случаев на водоёмах с участием детей, причины которых, как правило, заключаются в недостаточном контроле со стороны взрослых, незнании правил поведения и мер безопасности на льду. Контроль со стороны родителей и беседы с детьми на тему безопасности – это неотъемлемая часть профилактической работы, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
Спасатели просят родителей не допускать нахождения детей вблизи водоёмов, на льду без сопровождения взрослых, а при несчастных случаях принять меры по их спасению и возвращению на берег.
- Если несчастье с ребёнком все-таки случилось, то помочь ему смогут только присутствующие и делать это нужно максимально оперативно, - советуют в чрезвычайном ведомстве.
В случаях, если на ваших глазах ребёнок проваливается под лёд, то необходимо сразу же позвонить по телефонам «101» и «103», вызвать спасателей и скорую помощь для оказания медицинской помощи при переохлаждении или утоплении. Пребывание в ледяной воде очень опасно; даже в том случае, если ребёнка удалось извлечь из воды очень быстро, и никаких видимых последствий нет, обследование у врача обязательно.
Никогда не бросайтесь безрассудно в воду к ребёнку! Помните, что ваша первоочередная задача – вытянуть ребёнка на сушу, а не оказаться с ним в ледяной воде. Если есть возможность не наступать на лёд, чтобы спасти ребёнка, воспользуйтесь ею, протяните руку, доску, палку, что-то из одежды – то, за что ребёнок мог бы ухватиться. Не позволяйте ребёнку утащить вас в полынью.
Как только вы видите, что ребёнок попал в беду, сразу же кричите, что вы уже идете к нему на помощь, чтобы снизить вероятность паники. Скажите ребёнку уцепиться за край льда и двигать ногами изо всех сил, чтобы удержаться на поверхности и не дать наступить переохлаждению. Если есть возможность, обвяжитесь веревкой, привязав второй ее конец к дереву или столбу на берегу. По льду перемещайтесь ползком, на животе, расставив ноги и руки. Поищите что-то, что можно подложить под себя для увеличения площади давления на лёд – доска, картон, лыжи и т.д. Используйте все, что найдете, чтобы вытянуть ребёнка: доски, шарфы, ремни, куртки, палки, ветки, лестницы и т.д. После того, как ребёнок ухватится за руку или предложенный предмет, вытащите его из воды и, не давая подняться на ноги, оттяните его от полыньи.
В наших силах сохранить самое ценное – жизнь ребенка!
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