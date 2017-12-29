Участники Детского хора России из Бурятии вернулись домой









С юными вокалистами работали такие крупными мастера хорового искусства, как художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, профессор Геннадий Дмитряк; главный хормейстер Мариинского театра, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Петренко.



На концерте «Зимняя сказка» Детский хор в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева исполнил песни А. Пахмутовой, Э. Ханка, Е. Крылатова, Ю. Чичкова, русские народные песни, произведения о Родине, новогодние песни. На торжественном мероприятии присутствовали президент России В.В. Путин, члены правительства РФ, а также звёзды российской эстрады Ф. Киркоров, Валерия, П. Гагарина, Н. Цискаридзе.



Одаренные дети из Бурятии участвовали во всех творческих проектах Детского хора России. Среди них церемония закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, концерты в Москве, Санкт-Петербурге, творческая смена в международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии. С юными вокалистами работали такие крупными мастера хорового искусства, как художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, профессор Геннадий Дмитряк; главный хормейстер Мариинского театра, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Петренко.На концерте «Зимняя сказка» Детский хор в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева исполнил песни А. Пахмутовой, Э. Ханка, Е. Крылатова, Ю. Чичкова, русские народные песни, произведения о Родине, новогодние песни. На торжественном мероприятии присутствовали президент России В.В. Путин, члены правительства РФ, а также звёзды российской эстрады Ф. Киркоров, Валерия, П. Гагарина, Н. Цискаридзе.Одаренные дети из Бурятии участвовали во всех творческих проектах Детского хора России. Среди них церемония закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, концерты в Москве, Санкт-Петербурге, творческая смена в международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Вот уже третий год подряд в предновогодние дни, а именно 27 декабря, в Москве проходит большой праздничный концерт Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце. Сегодня участники из Бурятии вернулись домой. За время пребывания в Москве они успели познакомиться со столицей, побывали на Красной площади, в Оружейной палате, в новом парке Зарядье.10 детей – учащихся ДШИ им. Б. Ямпилова при Колледже искусств им. П.И. Чайковского, ДШИ № 1 им. Л. Линховоина, ДШИ № 3 и № 4 г. Улан-Удэ – пройдя серьёзный конкурсный отбор, удостоены чести представлять Бурятию на мероприятии.Детей сопровождали директор Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Баир Турбянов и хормейстер колледжа Туяна Жигжитова. 21 декабря группа прибыла в Москву, где ребят с комфортом разместили в 4-х звёздочном отеле «Космос» и предоставили все условия для подготовки к большой праздничной программе.