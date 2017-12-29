|
29 Декабря
Популярное
|
Участники Детского хора России из Бурятии вернулись домой
Общество, 29.12.2017 17:01
Дети побывали на экскурсиях и выступили на празднике
Вот уже третий год подряд в предновогодние дни, а именно 27 декабря, в Москве проходит большой праздничный концерт Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце. Сегодня участники из Бурятии вернулись домой. За время пребывания в Москве они успели познакомиться со столицей, побывали на Красной площади, в Оружейной палате, в новом парке Зарядье.
10 детей – учащихся ДШИ им. Б. Ямпилова при Колледже искусств им. П.И. Чайковского, ДШИ № 1 им. Л. Линховоина, ДШИ № 3 и № 4 г. Улан-Удэ – пройдя серьёзный конкурсный отбор, удостоены чести представлять Бурятию на мероприятии.
Детей сопровождали директор Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Баир Турбянов и хормейстер колледжа Туяна Жигжитова. 21 декабря группа прибыла в Москву, где ребят с комфортом разместили в 4-х звёздочном отеле «Космос» и предоставили все условия для подготовки к большой праздничной программе.
С юными вокалистами работали такие крупными мастера хорового искусства, как художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, профессор Геннадий Дмитряк; главный хормейстер Мариинского театра, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Петренко.
На концерте «Зимняя сказка» Детский хор в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева исполнил песни А. Пахмутовой, Э. Ханка, Е. Крылатова, Ю. Чичкова, русские народные песни, произведения о Родине, новогодние песни. На торжественном мероприятии присутствовали президент России В.В. Путин, члены правительства РФ, а также звёзды российской эстрады Ф. Киркоров, Валерия, П. Гагарина, Н. Цискаридзе.
Одаренные дети из Бурятии участвовали во всех творческих проектах Детского хора России. Среди них церемония закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, концерты в Москве, Санкт-Петербурге, творческая смена в международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня ночью к уборке снега в Улан-Удэ была привлечена военная техника министерства обороны России. Это удалось сделать благодаря договоренности главы Бурятии Алексея Цыденова и командующего 36 Армии Михаила Носулева
В пятницу, 29 декабря, в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров республики по итогам 2017 года
В некоторых местах рек лёд остаётся тонким и хрупким
Он участвовал в международном конкурсе
Дети побывали на экскурсиях и выступили на празднике
Мальчик, тяжело пострадавший в ДТП 6 лет назад, просил на Новый год у Деда Мороза всего лишь мягкую игрушку и сладкий подарок
Из-за снегопадов, усиления ветра и метелей жителям республики рекомендуют не совершать дальних поездок и не выходить на улицу без надобности
31 декабря на площади Советов пройдёт новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки
Имея уже своих детей, женщине приходится жить в доме у дяди
Концерт состоится 12 января в рамках Байкальского рождественского фестиваля
Бурятский Гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 31 декабря и 1 января
«Байкал-Daily» выяснил, что большинство артистов встретит праздник в кругу семьи
Маршрутные автобусы будут передвигаться без изменений
Машины были куплены за счёт федерального бюджета
За каждый день просрочки сумма долга увеличивалась на 10%
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...