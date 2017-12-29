31 декабря иркутян приглашают посмотреть на новогодний парад планет

Они смогут увидеть Марс, Юпитер и Меркурий



Иркутский планетарий проводит выездные наблюдения Марса, Юпитера и Меркурия утром 31 декабря. Сбор желающих назначен на 06:00 на повороте с объездной Ново-Ленино в Мамоны.



На предрассветном небе в последний день 2017 года можно будет увидеть три планеты Солнечной системы. Самую яркую из них - Юпитер - будет видно над юго-восточном горизонте, как яркую белую точку, похожую на звезду. Расстояние до Юпитера сейчас составляет 882 млн км, а видимый диаметр планеты - 33 секунды дуги.



В телескоп на диске Юпитера можно будет рассмотреть полосы облаков, а рядом с ним - спутники. Справа от Юпитера будет наблюдаться Марс - гораздо более тусклый объект красновато-оранжевого оттенка. Расстояние до красной планеты в настоящее время составляет 284 млн км, а видимый диаметр - 6,8 секунды дуги.



Невысоко над восточным горизонтом в предрассветной заре будет виден Меркурий - самый сложный среди планет Солнечной системы объект для наблюдений. Это ближайшая планета к Солнцу, поэтому период её видимости невелик - всего около часа перед рассветом. Видимый диаметр Меркурия сейчас почти такой же, как у Марса - 6,9 секунды дуги, однако Меркурий значительно ярче. Расстояние от Земли до Меркурия составляет 145 млн километров.



Наблюдения будут проводиться в 305-мм телескоп системы Ньютона на монтировке Добсона, планируется применять увеличения 50 и 100 крат, сообщает пресс-служба Иркутского планетария.



