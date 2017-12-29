МВД Бурятии оригинально поздравило с Новым годом (видео)

Они спели новогоднюю песню в одном из торговых центров Улан-Удэ



Праздничный клип, в котором стражи порядка поют новогоднюю песню- поздравление, сняли в одном из торговых центров Улан-Удэ.



Специально для земляков сотрудники МВД в лице главных вокалистов - Виктора Филонова из отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, Саяны Самбяловой из Центра финансового обеспечения, Владимира Пасенчука из отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых и Екатерины Курдюковой из Управления по охране общественного порядка МВД Бурятии - исполнили музыкальную композицию.



Сотрудники полиции пожелали жителям Бурятии счастья в Новом году, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



