В конкурсе «Город, в котором хочется жить» победили 4 проекта Улан-Удэ

Конкурс городских практик проводится международной Ассамблеей столиц и крупных городов



На десятом международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить» среди городов Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического сообщества (ЕЭС) сразу четыре проекта из города Улан-Удэ получили дипломы. Они были вручены мэру города Улан-Удэ Александру Голкову. 29 декабря в 8:00 в зале №1 на расширенном планерном совещании в Администрации Улан-Удэ дипломы официально будут переданы участникам проектов.



Среди победителей - международный туристический проект «Сказочный Сагаалган», проекты создающие условия для занятий физической культурой и спортом Школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья» и «Парк здоровья»; программа «Школьная медиация», направленная на обучение школьников конструктивным методам урегулирования конфликтов; open-площадка «КИНО-ДВОР», реализованная музеем истории Улан-Удэ.



Конкурс городских практик «Город, где хочется жить» проводится международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ). Данный смотр-конкурс оценивает достижения в сфере практического решения отдельных вопросов местного значения, города демонстрируют эффективные технологии и примеры лучших практик ведения дел в различных сферах городской жизни. Он проводился как публичная пиар-акция городов, способствующая продвижению их интересов, созданию положительного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно продемонстрировать накопленный ресурсный потенциал.



Конкурсная комиссия рассматривает по каждому конкретному достижению города: качество и результативность организационных и технических решений, социальный эффект, экономический (финансовый) эффект, возможность использования в других городах, полноту и доказательность изложения в пояснительной записке. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии размещена на сайте МАГ, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

