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В Иркутской области 176 сирот получили квартиры
Общество, 28.12.2017 19:37
Представители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области
Представители министерства имущественных отношений Иркутской области вручили ключи от квартир детям-сиротам ещё в нескольких муниципальных образованиях Иркутской области. Накануне новосёлами стали 74 жителя Зимы и 28 детей-сирот в Тулуне. Сегодня ключи от новых квартир получили 50 человек в Саянске и 24 в Усольском районе (посёлок Тельма, посёлок Белореченский).
Напомним, в этом году областной бюджет на приобретение жилых помещений для детей-сирот выделил 499 млн рублей. Кроме того, регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 370 млн рублей. На эти средства будет предоставлено 745 квартир по договорам найма специализированного жилого помещения на пять лет. По истечении данного срока заключаются договоры социального найма, впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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