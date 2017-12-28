В Иркутской области 176 сирот получили квартиры

Представители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области



Представители министерства имущественных отношений Иркутской области вручили ключи от квартир детям-сиротам ещё в нескольких муниципальных образованиях Иркутской области. Накануне новосёлами стали 74 жителя Зимы и 28 детей-сирот в Тулуне. Сегодня ключи от новых квартир получили 50 человек в Саянске и 24 в Усольском районе (посёлок Тельма, посёлок Белореченский).



Напомним, в этом году областной бюджет на приобретение жилых помещений для детей-сирот выделил 499 млн рублей. Кроме того, регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 370 млн рублей. На эти средства будет предоставлено 745 квартир по договорам найма специализированного жилого помещения на пять лет. По истечении данного срока заключаются договоры социального найма, впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

