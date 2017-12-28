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53% россиян одобряют переход на электронные трудовые книжки

Общество,  28.12.2017 19:32
Новый формат позволит упростить доступ к информации

Каждый второй россиянин (53%) работающий по найму выступает за введение электронных трудовых книжек параллельно со стандартными бумажными. За полный переход на электронные носители высказываются 18%, напротив, за сохранение бумажных версий – 19%, такие данные показывает исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сторонники возможного нововведения считают, что оно позволит в первую очередь упростить доступ к информации, восстановить данные в случае утери бумажного носителя. Противники же, напротив, прежде всего, опасаются утери или кражи электронных данных.

На вопрос о том, есть ли необходимость в сохранении традиционной формы документа (бумажной) ввиду возможной утери данных о стаже с электронных носителей, 69% граждан, работающих по найму, отвечают утвердительно.

- Во многих странах не знают, что такое трудовая книжка. Но в России в обозримом будущем трудовой стаж будет иметь определяющее значение при приёме на работу или оформлении пенсии. Поэтому официальная информация о трудовой биографии является ценной для любого работающего. Большинство россиян и сегодня не вполне доверяют электронным системам, с другой стороны, они хорошо знакомы с теми удобствами, которые они предоставляют. Поэтому им и нравится решение, когда сосуществуют два варианта – надёжный привычный бумажный носитель и передовая удобная электронная база, - отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет в количестве 1200 респондентов.
 
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