Врачи Бурятии слепили новогодних снеговиков





Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко посоревновались в лепке снеговиков. Для участия в конкурсе нужно было слепить снеговика на площадке перед терапевтическим корпусом или на территории ЦМР.- Наверное, многие уже заметили ярких и весёлых снеговиков возле первого хирургического, терапевтического корпуса и поликлиники. Это самые неравнодушные и активные сотрудники РКБ соревновались между собой в конкурсе снеговиков! – сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы имени Семашко.Основными требованиями к снеговикам были: высота снеговика не менее 1.5 метра, обозначить отделение, оригинальность дизайна, красочность, чистота и мастерство исполнения, художественная выразительность, сложность выполнения. В завершающий день конкурса 13 отделений представили свои работы.