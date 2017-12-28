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Врачи Бурятии слепили новогодних снеговиков
Общество, 28.12.2017 18:29
Снеговики у медицинских работников получились яркими
Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко посоревновались в лепке снеговиков. Для участия в конкурсе нужно было слепить снеговика на площадке перед терапевтическим корпусом или на территории ЦМР.
- Наверное, многие уже заметили ярких и весёлых снеговиков возле первого хирургического, терапевтического корпуса и поликлиники. Это самые неравнодушные и активные сотрудники РКБ соревновались между собой в конкурсе снеговиков! – сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы имени Семашко.
Основными требованиями к снеговикам были: высота снеговика не менее 1.5 метра, обозначить отделение, оригинальность дизайна, красочность, чистота и мастерство исполнения, художественная выразительность, сложность выполнения. В завершающий день конкурса 13 отделений представили свои работы.
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