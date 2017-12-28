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В Бурятии отреставрировали дом культурного наследия
Общество, 28.12.2017 18:17
Росреестр воссоздал архитектурный облик здания в Кяхте
Общеизвестно, что объекты культурного наследия подлежат государственной охране. Кяхтинский офис Управления Росреестра по республике Бурятия, расположенный в бывшем здании торговой лавки фирмы «Второв и сыновья», построенном в конце XIX – начале XX века, не стал исключением. Получив в 2011 году на праве оперативного управления помещение в городе Кяхта, по улице Сергея Лазо, дом 4, являющееся объектом культурного наследия, Управление Росреестра приняло на себя обязательство по его реставрации и воссозданию архитектурного облика.
Помещение, больше известное современным кяхтинцам как бывший магазин «Стрела», пребывало в весьма плачевном состоянии. Протекающая крыша, сгнившие балки, полуразрушенный фасад и отсутствие какого-либо благоустройства – это лишь основные недостатки здания, которые были видны на первый взгляд.
Для воссоздания архитектурного облика потребовалось немало сил и средств. Так, последовательно проведены мероприятия по инженерному обследованию здания, подготовке проекта реставрации, успешному прохождению историко-культурной экспертизы проекта реставрации, и, самое сложное, выделению средств из федерального бюджета на реставрацию занимаемой части здания.
- С августа по ноябрь 2017 года под строгим контролем органа охраны объектов культурного наследия выполнены реставрационные и ремонтные работы. И вот, они завершены. Принятые архитектурные решения учитывают одновременно историю существования здания вместе с современными требованиями к его использованию. Взору посетителей Кяхтинского офиса Управления Росреестра по Бурятии открылись светлые просторные кабинеты, а исторический центр Кяхты сделал еще один шаг к своему воссозданию, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике Бурятия.
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