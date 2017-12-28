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Жители Бурятии стали чаще интересоваться пособиями на детей
Общество, 28.12.2017 17:01
Всего по данному вопросу поступило 1437 звонков
В декабре в call-центр управления социальной защиты населения по Улан-Удэ поступило 1437 звонков. Больше всего вопросов у жителей города возникло по выплате пособий на детей, предоставлению республиканского материнского капитала, предоставлению компенсации части родительской платы за детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 32,6% (468).
На втором месте оказались вопросы по назначению и выплате субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах назначенной и пролонгированной субсидии одиноко проживающим пенсионерам, что составляет 26,5% от общего количества звонков (381 звонков).
Также консультации потребовались по вопросам предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, предоставления мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг льготной категории граждан 24,0% (345); перечня документов на оформление справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, по выдаче справки о неполучении социальных выплат 16,9% (243).
Также в районах республики проведено 23 выездных приёма граждан, в том числе совместно с территориальными отделениями пенсионного фонда. Принято 149 человек, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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