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Для иркутян устроили новогоднее файер-шоу и ярмарку
Общество, 28.12.2017 16:36 Фото:
Участие в мероприятии приняли 500 человек
Около 500 человек приняли участие в открытии новогодней ёлки в Иркутском высшем военном авиационном инженером училище (ИВВАИУ). Мероприятие состоялось в рамках зимнего фестиваля городской среды «Иркутск, выходи гулять».
Для гостей был организован праздничный концерт, файер-шоу, ярмарка и другие мероприятия. Жителей городка поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
– В этом году по программе благоустройства в городке были отремонтированы дворы, начал работу созданный нами городской центр «Патриот». Вместе с жителями мы приводим территорию в порядок и вместе встречаем праздники, – отметил глава города Дмитрий Бердников.
Всего в рамках акции «Иркутск, выходи гулять» запланировано более 30 мероприятий на благоустроенных в 2017 году общественных пространствах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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