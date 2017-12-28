Для иркутян устроили новогоднее файер-шоу и ярмарку

Общество, Фото: администрация Иркутска

Участие в мероприятии приняли 500 человек



Около 500 человек приняли участие в открытии новогодней ёлки в Иркутском высшем военном авиационном инженером училище (ИВВАИУ). Мероприятие состоялось в рамках зимнего фестиваля городской среды «Иркутск, выходи гулять».



Для гостей был организован праздничный концерт, файер-шоу, ярмарка и другие мероприятия. Жителей городка поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



– В этом году по программе благоустройства в городке были отремонтированы дворы, начал работу созданный нами городской центр «Патриот». Вместе с жителями мы приводим территорию в порядок и вместе встречаем праздники, – отметил глава города Дмитрий Бердников.



Всего в рамках акции «Иркутск, выходи гулять» запланировано более 30 мероприятий на благоустроенных в 2017 году общественных пространствах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



