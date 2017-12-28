Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

Жители барака в Чите объявляют голодовку

Общество,  28.12.2017 15:54
Жители многоквартирного барака заявили, что начнут голодовку с 29 декабря после заявления администрации об освобождении квартир

Жильцы ветхого многоквартирного дома по улице Промышленная, 52, в Чите объявили голодовку из-за требований мэрии до 28 декабря покинуть квартиры, поскольку дом по программе переселения из аварийного жилья подлежит сносу, сообщает ИА «Чита.Ру».

- Начнём голодать с самого утра. По кружке кофе выпьём и начнём, — сказал один из жильцов.

Жильцы обратились к юристам, поскольку «администрация города планирует снести здание и оставить их в новогоднюю ночь на улице с маленькими детьми. Люди готовы пойти на крайние меры и объявили массовую голодовку».

Представитель компании «ЗабЮрист» уточнил ИА «Чита.ру», что постановление мэрии о выселении граждан предполагает, что жильцы должны покинуть барак до 28 декабря. При этом «половине жильцов предложили временное жильё, а остальной части жильцов сказали, что нет вариантов, поэтому идите к родственникам».

В министерстве территориального развития Забайкалья сообщили, что дом признан аварийным в апреле 2014 года, поэтому не попал в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, куда вошли объекты, признанные аварийными до 2012 года.
голодовка жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Фотовыставка со съёмок российских фильмов открылась в Иркутске
Общество, 28.12.2017
Экспозиция рассказывает о том, что происходило на съёмочных площадках известных российских режиссёров
47% россиян хотя бы раз становились донорами
Общество, 28.12.2017
Количество доноров в России увеличивается
Instagram подвёл итоги 2017 года
Общество, 28.12.2017
Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков
В Иркутской области 176 сирот получили квартиры
Общество, 28.12.2017
На открытии ребята кружились в весёлом хороводе и танцевали под задорные ритмыПредставители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области
53% россиян одобряют переход на электронные трудовые книжки
Общество, 28.12.2017
Новый формат позволит упростить доступ к информации
В Иркутске открылся первый волонтёрский центр
Общество, 28.12.2017
Там пройдёт подготовка добровольцев к «WorldSkills»
В Улан-Удэ школьники сыграли в мини-футбол
Общество, 28.12.2017
Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные
Врачи Бурятии слепили новогодних снеговиков
Врачи Бурятии слепили новогодних снеговиков
Общество, 28.12.2017
Снеговики у медицинских работников получились яркими
2018 год в Улан-Удэ объявлен годом гражданского единства
Общество, 28.12.2017
Таким образом, городские чиновники намерены исполнить некоторые наказы президента страны
В Бурятии отреставрировали дом культурного наследия
Общество, 28.12.2017
Росреестр воссоздал архитектурный облик здания в Кяхте
Более 40% российских школьников чувствуют себя одинокими
Общество, 28.12.2017
Ученики предпочитают общаться в соцсетях
В Бурятии вручили награды активистам движения WorldSkills
В Бурятии вручили награды активистам движения WorldSkills
Общество, 28.12.2017
28 декабря прошло чествование активистов
Из Забайкалья выдворили африканца
Из Забайкалья выдворили африканца
Общество, 28.12.2017
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
Общество, 28.12.2017
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^