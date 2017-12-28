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Жители барака в Чите объявляют голодовку
Общество, 28.12.2017 15:54
Жители многоквартирного барака заявили, что начнут голодовку с 29 декабря после заявления администрации об освобождении квартир
Жильцы ветхого многоквартирного дома по улице Промышленная, 52, в Чите объявили голодовку из-за требований мэрии до 28 декабря покинуть квартиры, поскольку дом по программе переселения из аварийного жилья подлежит сносу, сообщает ИА «Чита.Ру».
- Начнём голодать с самого утра. По кружке кофе выпьём и начнём, — сказал один из жильцов.
Жильцы обратились к юристам, поскольку «администрация города планирует снести здание и оставить их в новогоднюю ночь на улице с маленькими детьми. Люди готовы пойти на крайние меры и объявили массовую голодовку».
Представитель компании «ЗабЮрист» уточнил ИА «Чита.ру», что постановление мэрии о выселении граждан предполагает, что жильцы должны покинуть барак до 28 декабря. При этом «половине жильцов предложили временное жильё, а остальной части жильцов сказали, что нет вариантов, поэтому идите к родственникам».
В министерстве территориального развития Забайкалья сообщили, что дом признан аварийным в апреле 2014 года, поэтому не попал в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, куда вошли объекты, признанные аварийными до 2012 года.
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