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В Улан-Удэ возобновили маршрут до Поселья

В Улан-Удэ возобновили маршрут до Поселья
Общество,  28.12.2017 13:37 Фото:Baikal-daily.ru
С 10 января 2018 года в Бурятии вновь начнёт работу регулярный маршрутный рейс №106 «Улан-Удэ-Пригородное плюс», который следует в Поселье

На маршруте будет работать 10 автобусов.

Регулярный пригородный маршрут №106 был приостановлен из-за отказа перевозчика. Конечный пункт данного маршрута – село Поселье в Иволгинском районе.

- Министерство провело работу с рядом перевозчиков. 30 ноября был проведён конкурс на данный маршрут, победителем которого стал ИП Манзаров Ю.А. На маршруте с 10 января будет работать 10 автобусов, в день порядка 6 отправлений, – сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Ранее минтранс по просьбам жителей посёлка Сотниково продлил маршрут №129 до ул. Садовая.

- Мы стараемся, чтобы перевозчики задействовали на пригородных маршрутах также автобусы большой вместимости, так как услугами пригородных маршрутов в часы пик пользуются сотни жителей республики. К примеру, на маршруте №132 «Улан-Удэ-Нижний Саянтуй» ежедневно выходят 6 автобусов большой вместимости, – отметили в министерстве транспорта.

В настоящее время до Поселья ходит лишь маршрут №4. Каждый вечер пассажиры устраивают «бои», чтобы уехать домой.

В Бурятии действует 93 маршрута, из них 71 межмуниципальных и 22 пригородных. Общее количество автобусов - более 600.
общественный транспорт
 
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