|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
В Чите наградили народных дружинников
Общество, 28.12.2017 11:36
Полиция надеется на дальнейшее сотрудничество
В Управлении МВД России по Чите состоялась церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший народный дружинник». На победу в конкурсе претендовали члены «Автодружины ЗабГУ», казаки, и недавно созданной «Народной дружины микрорайона Северный».
Ценными подарками и дипломами награждены девять дружинников. Лучшими добровольными помощниками стали представитель «Автодружины ЗабГУ» Леонид Уразгельдеев и читинский фотограф Игорь Брик, а также дружинник Забайкальского казачьего войска Григорий Насибян. Кроме того, в числе отличившихся помощников полиции оказался член Общественного совета при краевом УМВД Александр Белимов.
Стражи порядка надеются на дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В селе Покровское Московской области завершились всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди юниорок 16-17 лет и девушек 14-15 лет
Ребятам расскажут о новинках в 3D и цифровом оборудовании
В городе планируется создать Ассоциацию школьных планетариев РФ
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 7 регионов
Ребята получили подарки и поучаствовали в конкурсах
Из бюджета республики на эти цели выделен 1,1 миллион рублей
В этот раз снег будет сопровождать сильный ветер, что приведёт к метелям
Дети танцевали и водили хоровод
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж празднования Посольского подразделения
Улан-Удэ становится центром больших модных мероприятий. Совсем недавно отгремела неделя моды Baikal fashion week, а скоро состоится Неделя детской моды
В праздники будет ездить всего 30 трамваев
Картина стала самой кассовой в истории российского кино
В его основу легли воспоминания старшей сестры поэтессы
Детям раздали подарки и рассказали о технике безопасности
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 28 декабря в республике местами небольшой, умеренный снег, по южному Прибайкалью сильные снегопады
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...