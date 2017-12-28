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В Чите наградили народных дружинников

Общество,  28.12.2017 11:36
Полиция надеется на дальнейшее сотрудничество

В Управлении МВД России по Чите состоялась церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший народный дружинник». На победу в конкурсе претендовали члены «Автодружины ЗабГУ», казаки, и недавно созданной «Народной дружины микрорайона Северный».

Ценными подарками и дипломами награждены девять дружинников. Лучшими добровольными помощниками стали представитель «Автодружины ЗабГУ» Леонид Уразгельдеев и читинский фотограф Игорь Брик, а также дружинник Забайкальского казачьего войска Григорий Насибян. Кроме того, в числе отличившихся помощников полиции оказался член Общественного совета при краевом УМВД Александр Белимов.

Стражи порядка надеются на дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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