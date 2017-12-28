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Второй планетарий откроется в Иркутске
Общество, 28.12.2017 11:06 Фото:
В городе планируется создать Ассоциацию школьных планетариев РФ
Второй по счёту стационарный планетарий в Иркутске будет открыт до конца 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «Доступный планетарий» Дмитрий Семёнов, передаёт «Интерфакс».
Объект создается на базе строящейся школы N19 в иркутском Академгородке.
- Саму школу предполагается запустить к 1 сентября 2018 года. Запланированный в ее рамках планетарий, очевидно, будет чуть позже, - сказал Семёнов.
По его словам, сейчас идёт подбор поставщиков оборудования: купола, проектора, а также программного обеспечения.
- О стоимости оборудования пока сложно говорить. Можно лишь условно оперировать цифрами: самое скромное стоит 20 млн рублей, самое дорогое - 250 млн рублей. Планетарий - муниципальный, все оборудование будет приобретаться через систему госзакупок, - сказал Дмитрий Семёнов.
По его словам, диаметр купола планетария, рассчитанного на 60-70 посетителей одновременно, составит 11 метров. Планетарий сможет принимать не только школьников, но и всех желающих.
Также в новой школе N69 в микрорайоне «Эволюция» Иркутска в 2017 году был запущен мобильный планетарий, который был смонтирован в одном из классов. Кроме этого, как ожидается, в 2018 году два таких же планетария (в их составе - купол и проектор) будут запущены в строящейся школе в посёлке Молодёжный под Иркутском, а также в лицее Иркутского госуниверситета.
- Мы следим за тем, как развиваются планетарии в других городах и планируем, по крайней мере, создать Ассоциацию школьных планетариев РФ, - добавил Семёнов.
Ранее сообщалось, что мэрия Иркутска специально скорректировала проект школы N19 в Академгородке для того, чтобы построить там планетарий.
Сейчас в Иркутске также работает единственный в РФ частный планетарий, расположенный в историческом 130-м квартале Иркутска. Планетарий входит в так называемый образовательный комплекс «Ноосфера», включающий в себя также интерактивную экспозицию. Инвестором «Ноосферы», запущенной в Иркутске в феврале 2015 года, является ГК «Метрополь». Ранее она оценивала проект в 2-3 миллиона долларов.
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