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Ветеранам в Бурятии помогли отремонтировать жильё

Общество,  28.12.2017 10:36
Из бюджета республики на эти цели выделен 1,1 миллион рублей

В Бурятии в этом году адресная помощь предоставлена 29 ветеранам на общую сумму 1,1 миллион рублей. Средства были потрачены на проведение ремонта в жилых помещениях.

В соответствии с постановлением правительства Бурятии, за счёт средств бюджета республики предусмотрено оказание адресной помощи на проведение ремонта жилых помещений в форме единовременной денежной выплаты в размере 40 тысяч рублей участникам, инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам фашизма, не имеющим оснований для обеспечения жильём за счёт средств федерального бюджета.

По итогам проведения проверки условий жизни ветеранов, мониторинг условий их проживания будет продолжен. При выявлении нужды в проведении ремонта им будет оказана адресная помощь, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

жилье
 
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