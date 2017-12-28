В новогоднюю ночь трамваи в Улан-Удэ будут ездить до двух часов ночи



Узнать когда и где едет интересующий трамвай можно по телефону диспетчерской МУП «Управления трамвая»: 43-41-23. Также месторасположение трамвая можно узнать с помощью приложения «Умный транспорт» (скачать можно бесплатно в «Googleplay») или на сайте www.bus03.ru.



В период с 1 по 8 декабря МУП «Управления трамвая» будет работать по графику выходного дня, сообщили в пресс-службе организации. На линию выйдут 30 единиц электрического транспорта.



В новогоднюю ночь движение электрического транспорта будет продлено с 22 часов до 2 часов ночи 1 января. По маршрутам № 1, 2 и 4 будет курсировать по одному трамваю.