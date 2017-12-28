В Бурятии снова пойдёт снег

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 28 декабря в республике местами небольшой, умеренный снег, по южному Прибайкалью сильные снегопады



Ветер восточный, днём с переходом на западный 2-7, в отдельных районах 10-15 м/с.



Температура днём -15, -20, местами -5, -10, по северным, центральным районам при облачности -25, -30.



В Улан-Удэ в конце дня пойдёт снег. Ветер восточный, днем с переходом на западный 5-10 м/с. Температура -15, -17.



Читают сейчас

Школьники Бурятии побывают в центрах молодёжного творчества Общество, Ребятам расскажут о новинках в 3D и цифровом оборудовании

Ветеранам в Бурятии помогли отремонтировать жильё Общество, Из бюджета республики на эти цели выделен 1,1 миллион рублей





В Бурятии вновь ожидаются снегопады Общество, В этот раз снег будет сопровождать сильный ветер, что приведёт к метелям

В Улан-Удэ впервые пройдёт Неделя детской моды Общество, Улан-Удэ становится центром больших модных мероприятий. Совсем недавно отгремела неделя моды Baikal fashion week, а скоро состоится Неделя детской моды