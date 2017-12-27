В Улан-Удэ пройдёт свыше 300 новогодних представлений

Некоторые из них проходят под патронажем мэра города



Они стартовали 26 декабря в городском дворце детского (юношеского) творчества. Сегодня в 15:30 детей, пришедших на новогоднюю ёлку, поздравит мэр Улан-Удэ Александр Голков. В этом году сказку «Новогодняя Жар-птица» и театрализованное представление у ёлки увидят 2400 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.



Новогодняя музыкальная сказка «Новогодняя Жар-птица» - это произведение о Добре и Зле, с нестрашными приключениями, которые в конце концов заканчиваются благополучно. Все артисты – сами дети, воспитанники вокальных, хореографических коллективов, театральной студии городского Дворца детского юношеского творчества.



После музыкальной сказки юные зрители и родители смогут поучаствовать в интерактивной игровой программе с песнями, весёлыми забавами, хороводом. Ребят ждёт у ёлки встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, скоморохами и другими сказочными персонажами. В завершении праздника все получат сладкие новогодние подарки.



Всего на территории города Улан-Удэ пройдёт свыше 300 новогодних представлений, которые посетят 58 713 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет и 22 521 дошкольник, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



