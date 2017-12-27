Новогоднее представление прошло в доме имени Эржены Будаевой в Улан-Удэ



21 декабря прошло предновогоднее представление «Как Барбоскины спасали Новый год» в Доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. В спектакле приняли участие ученики старших классов из 47 школы и 14 гимназии. Роли были распределены по выбору самих ребят. Репетиции проходили в библиотеке по пр. Строителей, 34а., а костюмы Деда Мороза и Снегурочки были предоставлены театром школы №47.



- Постановка рассказывает зрителям о путешествиях Барбоскиных и Бабы Яги в страну сказок, в которой заблудился Дедушка Мороз. Им помогают разные герои сказок: когда они преодолевают различные препятствия и решают загадки, сказочные персонажи вручают им буквы, из которых складывается слово «Дружба». А ведь без неё никуда! – отмечают создатели спектакля.



После показа представления руководство дома-колясочников выразило всей театральной труппе слова благодарности. Также поблагодарили всех и организаторы новогоднего шоу.



- Выражаем благодарность за приглашение дому имени Эржены Будаевой. Выражаем благодарность СОШ №47 за предоставленные костюмы. Спасибо всем, кто вложил свою душу и труд в представление! Мы - большие молодцы! – говорит Ирина Пахомова, лидер бурятского «Доброцентра».



Праздничные представления прошли и в других учреждениях Бурятии.



Так, 23 декабря представление показали в отделе по делам несовершеннолетних Октябрьского района, а 27 декабря в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних Улан-Удэ.



Районы республики также готовят подобные новогодние постановки.

