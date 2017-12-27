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Максим Удовиченко из Бурятии просит на Новый год мягкую игрушку

Максим Удовиченко из Бурятии просит на Новый год мягкую игрушку
Общество,  27.12.2017 16:01
Мальчик, тяжело пострадавший в аварии в 2011 году, просит у Деда Мороза игрушку и сладкий подарок

К жителям Бурятии в социальных сетях с призывом о помощи обратилась Ирина Батышева, мама Максима Удовиченко.

- Максим был сбит машиной и уже 6 лет прикован к постели. Он очень хороший мальчик, и, как все дети, ждёт чуда и Новый год. На протяжении многих лет мы побывали в разных клиниках, и, к сожалению, нам ничем не помочь. Травма позвоночника очень тяжёлая. Кто захочет помочь нам, мы будем благодарны, - пишет она.

Сам мальчик просит у Деда Мороза сладкий подарок и мягкую игрушку – собаку. Как сообщила «Байкал-Daily» мама Максима, люди отправляют им сейчас сообщения, звонят: поздравляют с праздником, желают здоровья.

- Жители республики отправляют деньги, спрашивают, кому подарки передать. Я дала им номер сестры, и ей уже привезли подарки. Она потом нам их отправит, - говорит Ирина.

По её словам, после лечения в различных больницах и клиниках они уже три года живут дома в селе Багдарин Баунтовского района.

- Нас отправили домой, потому что сделать ничего нельзя. Пока технологий в мире нет таких по отращиванию спинного мозга. Рекомендован уход на дому. В прошлом году умер папа Максима, и мы одни остались, поэтому я такой пост написала. Хочется новогодние подарки ему сделать, чтобы он не чувствовал себя таким угнетённым, что он лежит, - отмечает женщина.

Живут мама с сыном на одну пенсию, работать же Ирина Батышева не может, поскольку должна всё время находиться рядом с мальчиком.

- Везде на учёте стоим, в Кургане, в Санкт-Петербурге, Москве, если какие-то технологии появятся по отращиванию спинного мозга, нам сообщат. Просматриваю Интернет тоже, - продолжает она.

Исполнить желание Максима и помочь семье может любой желающий. Номер телефона Ирины Батышевой – 89246562181. 




Напомним, 26 мая 2011 года Максима Удовиченко и его друга сбил на своём авто местный лихач. В результате страшной аварии один мальчик погиб на месте, а другой – Максим стал инвалидом. Мальчик по сей день прикован к кровати и подключен к аппарату ИВЛ.

Лихач, виновный в аварии, получил три года условно и лишился водительских прав на один год. Кроме того, судом на него возложена обязанность по выплате маме Максима 947 тысяч 228 рублей материального ущерба и компенсации морального вреда, а также 500 тысяч - в пользу семьи погибшего мальчика.

Как сообщали этим летом в службе судебных приставов Бурятии, за пять лет с должника в пользу двух семей взыскано около 760 тысяч рублей, судебным приставам предстоит взыскать ещё свыше 690 тысяч рублей. Когда у мужчины заканчивается сезон в артели и он не получает доход, долг удерживается из пособия по безработице. 
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