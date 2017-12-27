В Бурятии завершается приём заявок на конкурс для дошкольных педагогов

Всероссийский конкурс имени Выготского — это среда для обмена педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на ребёнка. Он нацелен на поиск, поддержку и распространение лучших современных педагогических практик в области дошкольного образования.

- Это уникальный проект, сориентированный на специалистов сферы дошкольного образования. Это фактически первый конкурс, который действительно стремится идентифицировать мотивированных, хорошо работающих людей, ориентированных на маленьких детей, позволить этим людям выразить себя, встретить единомышленников и поделиться своими идеями и проектами, которые возможно будут востребованы далеко за пределами места их проживания, - рассказала член Экспертного Совета Конкурса имени Выготского Елена Георгиевна Юдина.

В России дошкольное образование до недавнего времени традиционно воспринималось не столько как самостоятельный, независимый уровень образования, сколько как некий подготовительный к школе этап. Организаторы надеютя, что конкурс имени Выготского поможет изменить такой взгляд.

Принять участие в конкурсе могут как педагоги дошкольного образования Бурятии, так и студенты выпускных курсов магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата и средних профессиональных учебных заведений. Студенты должны обучаться очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки», также должны иметь опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планировать работать с ними на профессиональной основе.

Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте http://konkurs.rybakovfond.ru.

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