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Полицейский Дед Мороз исполнил желания детей из Бурятии
Общество, 27.12.2017 15:30
Дети прислали свои пожелания в письмах новогоднему волшебнику из полиции, ворох писем продолжает поступать
Сотрудники МВД Бурятии продолжают «новогоднюю» деятельность, поддержав Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз». Акция в Закаменском районе началась с неожиданного и приятного события. В редакцию районной газеты «Вести Закамны» поступило письмо благодарности за то, что сбылась детская мечта.
- Ещё в 2016 году девочки Кристина и Вероника через газету рассказали полицейскому волшебнику о совершённых ими добрых делах и попросили исполнить заветное желание: чтобы в их дворе появилась детская площадка. Сегодня детские площадки, как грибы, растут в каждом дворе Закаменска. А ведь началось всё с публикации одного письма, с искренней веры детей в новогоднее чудо. Девочки благодарят редакцию издания за опубликование обращения к полицейскому Деду Морозу, а также всех, кто был причастен к строительству детских площадок, -сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Ворох писем пришёл полицейскому волшебнику и сегодня. Примечательно, что среди авторов - мальчики, которые нашли в себе смелость публично признаться в не очень хороших поступках, но пообещали вести себя хорошо и впредь совершать как можно больше добрых дел.
Удивило письмо девятиклассницы Виктории. В прошлом году в своём обращении к полицейскому Деду Морозу она выразила сопереживание и боль за детей, оказавшихся в местах военных действий, а в этом - твердо заявила, что станет профессиональной правозащитницей. Школьница поделилась своими мыслями о создании правоохранительного класса, в котором бы занимались дети, готовые посвятить себя служению России в качестве полицейских, прокуроров, адвокатов и судей. Письма ребят вызвали неподдельную улыбку у сотрудников органов внутренних дел. Ведь если дети пишут, значит, верят в чудеса. Значит, «новогодняя» деятельность полиции не напрасна.
Авторы обращений уже награждены подарками от полицейского волшебника, который, вместе со Снегурочкой разъезжая на автопатруле, вручает их каждому лично в руки. Угощения доставлены и ребятишкам из малообеспеченных семей, а также состоящим на профилактических учётах в ПДН, для большинства из которых появление Деда Мороза – уже само по себе волшебство.
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