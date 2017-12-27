В Улан-Удэ прилетела «сова из Хогвартса»

24 декабря около 12 часов ночи напротив окна на третьем этаже жительница Улан-Удэ Екатерина Александрова увидела необычную для Бурятии гостью – крупную сову, сидящую на дереве. Девушка живёт на улице Рылеева.- Это очень необычно для хищных птиц, так как в городе они практически не появляются, в лесу-то их не увидишь. Мы решили её сфотографировать,думали,что сразу улетит от вспышек камеры,но она только головой вертела и не шевелилась. Знакомый биолог нам сказала,что сова могла отравиться, тем самым объясняя её странное поведение, что она не улетала и на близость людей не реагировала, - рассказала «Байкал-Daily» Екатерина Александрова.Девушка решила поймать птицу и в случае болезни отвезти в клинику. Сделав импровизированный сачок, она попыталась выловить гостью, но та улетела и села на ближайшую ЛЭП.- Мы закрыли окно, посмеялись, как увидели,что сова снова прилетела на ту же ветку. Никаких звуков она не издавала. Так просидела на дереве полночи. Наутро её уже не было, - добавила она.После публикации фото птицы в паблике «Аноним 03» посыпались комментарии от местных жителей.- Вот повезло вам! Редко увидишь такое за окном. Ууутииии какой милыыый, Автору респект, - пишут пользователи паблика. А одна из подписчиц иронично предположила происхождение птицы: «Письмо из Хогвартса!!! Хоть кто-то дождался».