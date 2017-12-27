111 улан-удэнцев неправильно перевозили детей

В городе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автокресло детям»



С 14 по 22 декабря 2017 года в Улан-Удэ прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автокресло детям». Основная цель мероприятий – формирование восприятия у родителей о том, что автокресло значительно повышает уровень безопасности ребёнка во время каждой поездки.



Госавтоинспекция напоминает, что ребёнок в автомобиле самая уязвимая категория пассажиров, поскольку в ДТП аналогичной тяжести дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. С начала текущего года в столице Бурятии произошло 38 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 42 ребёнка пострадали, 1 несовершеннолетний погиб.



В ходе профилактического мероприятия сотрудники ДПС выявили 111 нарушений требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, а также 271 водителя и пассажира, не пристёгнутых ремнями безопасности.



Госавтоинспекция по Улан-Удэ призывает водителей соблюдать правила перевозки детей-пассажиров и всегда использовать автокресла и детские удерживающие устройства, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

