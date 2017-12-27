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В Бурятии тракторами управляли наркозависимые водители
Общество, 27.12.2017 08:41
Суд лишил троих сельчан прав
В Баргузинском районе республики прокуратурой совместно с ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский» выявлены нарушения в управлении транспортным средством. По закону, лица, страдающие психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ не имеют права на управление авто- и мото транспортными средствами, а также самоходными машинами (тракторами).
В ходе проведенной проверки установлены 3 гражданина, которые имея противопоказания к управлению транспортными средствами в связи с наличием зависимости от наркотических средств. При этом они не лишены водительских удостоверений и удостоверения машиниста-тракториста.
Прокурор района обратился в Баргузинский районный суд с исковыми заявлениями о прекращении права управления транспортными средствами, права управления самоходными машинами, которые судом рассмотрены и удовлетворены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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