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Фонд Хабенского организовал выступления московских экспертов в Улан-Удэ

Общество,  26.12.2017 18:46
Ведущие российские эксперты в сфере детской онкологии обсудили вопросы лечения нейроонкологии у детей, прочитали лекции, поделились своим опытом, разобрали сложные клинические случаи

22 декабря в конференц-зале детской республиканской клинической больницы состоялся научно-практический семинар «Диагностика и лечение нейроонкологии у детей». Ведущие российские эксперты в сфере детской онкологии прочитали лекции коллегам из Бурятии, поделились своим опытом, разобрали сложные клинические случаи. Эта выездная образовательная сессия стала возможной благодаря поддержке благотворительного фонда Константина Хабенского.

В семинаре приняли участие специалисты Российского научного центра рентгенрадиологии, Национального исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения Москвы и «EpilepsyCenter». Доклад известного профессора, онколога высшей квалификационной категории Ольги Желудковой был посвящён современному лечению опухолей центральной нервной системы у детей. Ольга Григорьевна общается с коллегами из Бурятии не в первый раз и всегда оказывает методическую и консультативную помощь по наиболее сложным случаям. Особенностям лучевой терапии опухолей центральной нервной системы у детей посвятила выступление врач-радиолог, онколог высшей квалификационной категории Елена Кандакова. Врач-эндокринолог Надежда Мазеркинарассказала об эндокринных нарушениях у больных с опухолями центральной нервной системы, эпилептолог Александр Головтеев – об особенностях эпилепсии у детей при глионеройнальных опухолях. С докладом о патоморфологических и молекулярных аспектах опухолей центральной нервной системы выступила Марина Рыжова.

В завершении семинара главный педиатр минздрава Бурятии Наталья Гомбоева вручила благодарственное письмо министерства здравоохранения Бурятии онкологам из Москвы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

Благотворительный фонд Константина Хабенского провёл уже десять нейроонкологических семинаров в разных городах России: Симферополе, Архангельске, Барнауле, Уфе, Владивостоке, Тюмене, Волгограде, Орле, Белгороде и Иркутске. Нейроонкологические семинары — часть программы Фонда «Знать и не бояться», цель которой — улучшение качества проводимого в России лечения, развитие ранней диагностики тяжелых заболеваний головного мозга и изменение отношение общества к онкологии.
минздрав
 
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