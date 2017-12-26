Творческая встреча с поэтессой в Бурятии прошла с аншлагом

Елизавета Бильтрикова регулярно устраивает творческие вечера



21 декабря в Кабанском районе в посёлке Каменск состоялась встреча друзей поэзии Елизаветы Бильтриковой «Души серебряные струны». По словам организаторов, актовый зал лицея, где проводилось мероприятие, едва вмещал всех любителей творчества поэтессы.



В марте состоялся творческий вечер в Кабанске, в сентябре Елизавета Михайловна стала гостьей мероприятий, посвящённых 90 –летию Кабанского района и первого фестиваля бардовской, и авторской песни «Байкальская поэтическая волна». Также Елизавета Бильтрикова несколько раз посетила село Корсаково.



В завершении всех мероприятий почитатели её творчества желали поэтессе творческого вдохновения, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



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