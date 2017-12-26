5 сирот из Бурятии побывают на ледовом шоу Татьяны Навки в Москве

Они посетят экскурсии и получат сладкие подарки



Уже второй год подряд в конце декабря министерство образования и науки Российской Федерации приглашает на Новогоднюю ёлку около 1000 детей, проживающих в организациях для детей-сирот со всех регионов России. От республики в Москву отправились пятеро воспитанников социальных учреждений из нескольких районов.



Все дни в Москве детей ожидает насыщенная программа. Кроме участия в новогодней ёлке они познакомятся со столицей России, для них проведут экскурсии, они посетят учреждения культуры города.



Основным событием станет посещение Ледового дворца, где дети увидят мюзикл на льду в постановке известной фигуристки Татьяны Навки – «Руслан и Людмила». И конечно же, детям вручат сладкие новогодние подарки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



