Стало известно, как будут работать музеи в Улан-Удэ в праздники

Работать они будут как 30, 31 декабря, так и 3,4,5,6 января



В выходные и праздничные дни Национальный музей работает в следующем режиме:



30 декабря - 10:00-18:00;

31 декабря - 10:00-17:00;

3,4,5,6 января 2018 года - 10:00-18:00.



1,2,7,8 января 2018 года - выходные дни, сообщает пресс-служба музея.



Отметим, в структуру Национального музея республики входят Музей истории Бурятии имени М.Н.Хангалова, Художественный музей им. Ц. С. Сампилова, центр «Дом Старцева Д. Д. — музей декабристов» и Музей природы Бурятии.



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