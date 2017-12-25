В Бурятии подготовили антитеррористическую технику

В воинских частях, дислоцированных в Бурятии, а также других регионах Восточного военного округа, в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму



В ходе практической части занятий были отработаны вопросы оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», и подразделений усиления в заданные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.



При проведении динамической части мероприятий личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.



Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора отработали вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, проведения инженерной разведки при выдвижении в район выполнения задач, выполнили радиационную и химическую разведку объектов.



К участию было привлечено более 2,5 тысяч человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.



Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, сообщает пресс-служба ВВО.

