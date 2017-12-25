В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков

Первое место заняла сборная главврачей республиканских и городских больниц



22 декабря в Иволгинском районе прошёл IX волейбольный мемориальный турнир памяти бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии Валерия Кучинского. В турнире приняли участие главные врачи центральных районных больниц, республиканских и городских медицинских организаций, частных медицинских центров и команда принимающего района.



I место заняла сборная команда главных врачей республиканских, городских медицинских организаций и частных медицинских центров, II - команда Иволгинской ЦРБ, III - главные врачи ЦРБ.



Юбилейный X турнир пройдет в будущем году в Курумканском районе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



Справка:



Валерий Кучинский начинал свою трудовую деятельность в Джидинском районе, где в свободное от работы время участвовал во всех волейбольных турнирах района и приобщал других играть в волейбол. Любовь к медицине и этому удивительному виду спорта Валерий Кучинский пронёс через свою жизнь, и в память об этом человеке любители спорта вместе с профсоюзом работников здравоохранения проводят ежегодный турнир, носящий его имя.

