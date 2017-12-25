Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни

Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»



Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населённых пунктов Российской Федерации. По итогам исследования Улан-Удэ оказался на 118 месте в рейтинге.



258 тысяч россиян оценивали по 5-балльной шкале утверждения - безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»; чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»; экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;



Проголосовали участники и за инфраструктуру - магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»; досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки»; инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа»; качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»; соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов»; добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».



В Улан-Удэ меньше всего баллов – 2,5 отдали за критерий «стоимость жизни», не устраивает жителей и сфера ЖКХ – которая получила 2,7 баллов. Показатель 2,9 баллов получили чистота, экология и спорт. Примерно одинаково участники оценили транспорт и безопасность – 3,1и 3,2 балла. Условиями для детей и соседями респонденты оказались довольны больше-3,5 и 3,7 баллов. Выше всего жители оценили магазины – 4,1 балла.



При этом в разрезе районов самые высокие отметки получил Октябрьский район, на втором месте оказался Железнодорожный и на третьем Советский.



А выше всего оценили удобство жизни в своем городе жители Анапы. Она вошла в топ-10 сразу по 5 из 10 рассматриваемых критериев, что обеспечило ей лидерство в рейтинге. Местные жители назвали город «спокойным, уютным, зелёным», отметили «чистоту на улицах и дорогах», «доброжелательных людей», «многочисленные детские учреждения».

Второе место занял Грозный. Столица Чеченской Республики получила максимальный балл по критериям «Соседи» и «Безопасность», а также вошла в топ-3 в категории «Чистота».



Замыкает тройку лидеров подмосковная Дубна, получившая высокие оценки по критериям «Экология», «Спорт и отдых» и «Условия для детей». По мнению местных жителей, Дубна – «спокойный и дружелюбный наукоград», где «мало машин», но «много водоемов» и «много зелени».



В десятку лидеров рейтинга по качеству жизни также вошли Сосновый Бор, Геленджик, Ноябрьск, Северск, Долгопрудный, Ханты-Мансийск, Реутов.



Аутсайдерами рейтинга стали города, набравшие наименьшие средние баллы по оценкам местных жителей. Так, 250 место занял город Гуково Ростовской области, на 249 строке рейтинга находится Кызыл (столица Республики Тыва). По отзывам жителей, в городе «нет освещения на улице» и «асфальт во дворах как после бомбежки».



В тройку населённых пунктов, замыкающих рейтинг, попал также город Донской Тульской области, жители которого в качестве недостатков выделяют «низкое качество дорог», «отсутствие круглосуточных аптек, спортзалов, кафе» и «высокие цены».

В число аутсайдеров вошёл только один город-миллионер – Волгоград. Он получил низшие оценки жителей.





