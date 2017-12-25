|
25 Декабря
24 Декабря
Популярное
|
Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни
Общество, 25.12.2017 17:06 Фото:
Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»
Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населённых пунктов Российской Федерации. По итогам исследования Улан-Удэ оказался на 118 месте в рейтинге.
258 тысяч россиян оценивали по 5-балльной шкале утверждения - безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»; чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»; экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
Проголосовали участники и за инфраструктуру - магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»; досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки»; инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа»; качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»; соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов»; добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».
В Улан-Удэ меньше всего баллов – 2,5 отдали за критерий «стоимость жизни», не устраивает жителей и сфера ЖКХ – которая получила 2,7 баллов. Показатель 2,9 баллов получили чистота, экология и спорт. Примерно одинаково участники оценили транспорт и безопасность – 3,1и 3,2 балла. Условиями для детей и соседями респонденты оказались довольны больше-3,5 и 3,7 баллов. Выше всего жители оценили магазины – 4,1 балла.
При этом в разрезе районов самые высокие отметки получил Октябрьский район, на втором месте оказался Железнодорожный и на третьем Советский.
А выше всего оценили удобство жизни в своем городе жители Анапы. Она вошла в топ-10 сразу по 5 из 10 рассматриваемых критериев, что обеспечило ей лидерство в рейтинге. Местные жители назвали город «спокойным, уютным, зелёным», отметили «чистоту на улицах и дорогах», «доброжелательных людей», «многочисленные детские учреждения».
Второе место занял Грозный. Столица Чеченской Республики получила максимальный балл по критериям «Соседи» и «Безопасность», а также вошла в топ-3 в категории «Чистота».
Замыкает тройку лидеров подмосковная Дубна, получившая высокие оценки по критериям «Экология», «Спорт и отдых» и «Условия для детей». По мнению местных жителей, Дубна – «спокойный и дружелюбный наукоград», где «мало машин», но «много водоемов» и «много зелени».
В десятку лидеров рейтинга по качеству жизни также вошли Сосновый Бор, Геленджик, Ноябрьск, Северск, Долгопрудный, Ханты-Мансийск, Реутов.
Аутсайдерами рейтинга стали города, набравшие наименьшие средние баллы по оценкам местных жителей. Так, 250 место занял город Гуково Ростовской области, на 249 строке рейтинга находится Кызыл (столица Республики Тыва). По отзывам жителей, в городе «нет освещения на улице» и «асфальт во дворах как после бомбежки».
В тройку населённых пунктов, замыкающих рейтинг, попал также город Донской Тульской области, жители которого в качестве недостатков выделяют «низкое качество дорог», «отсутствие круглосуточных аптек, спортзалов, кафе» и «высокие цены».
В число аутсайдеров вошёл только один город-миллионер – Волгоград. Он получил низшие оценки жителей.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии запущен сайт biletavto.ru, где можно не только узнать расписание пригородных и межрайонных рейсов, но и наличие мест, а также приобрести и забронировать билет
Региональное отделение «Партии Великое Отечество» предложило переименовать улицу Коммунистическую в Улан-Удэ в улицу Иосифа Сталина, а также поставить в центре бурятской столицы памятник «отцу народов»
В воинских частях, дислоцированных в Бурятии, а также других регионах Восточного военного округа, в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму
Большим концертом в центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина и выставкой в его фойе – в Нерюнгринском районе завершился Год национального единства, посвященный 20-летию Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии
Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие, всего около 1,5 метров высотой, горочки
Новый спальный корпус на 50 мест для психоневрологического интерната будет сдан в эксплуатацию 28 декабря в селе Заган Мухоршибирского района
Уже в третьей четверти воспитанники школы улуса Цолга Мухоршибирского района будут заниматься в новом спортзале
Первое место заняла сборная главврачей республиканских и городских больниц
В октябре на учёте состояло 70,4 тысячи безработной молодёжи
Жители считают удобным хранить несколько документов на одном носителе
Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»
В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».
На экспозиции представлено более 60 работ
Авто числилось в федеральном розыске
Эта первая в мире опера, рассказывающая о герое
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...