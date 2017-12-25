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Юные боксёры Бурятии получили экипировку по федеральному гранту
Общество, 25.12.2017 11:05 Фото:
22 декабря экипировка сборной России была вручена юным боксёрам Бурятии, членам юношеской сборной страны по боксу, воспитанникам РСШОР Ивану Горда и Мунко Дугарову
- Мы рады вручить вам экипировку сборной России в преддверии Нового Года, - поприветствовал их директор РСШОР Цырен Цындыжапов, - Желаю вам отличной учебы и новых спортивных успехов!
В уходящем году РСШОР участвовала в конкурсе среди школ олимпийского резерва России и выиграла грант на сумму 2 миллиона рублей. По гранту была получена спортивная экипировка для членов сборных команд Бурятии и России.
Иван Горда является кандидатом в мастера спорта, победителем первенства СФО, победителем матчевой встречи Россия – Ирландия, которая прошла 8 декабря 2017 года в городе Дублин. Иван выиграл два своих боя. Тренируется у Д. Галсанова.
Мунко Дугарову 14 лет, он из Кижинги. Является победителем первенства СФО-2017, победителем международного турнира в Абхазии в составе сборной России. Тренируется у Б. Чимитова и У. Цыренова.
- Для нас большая честь носить форму сборной России, и мы постараемся учиться и тренироваться так, чтобы быть достойными ее, - сказали ребята.
Ранее экипировку получили шесть девушек, входящих в состав сборной страны и сборной Бурятии по боксу. Это победительница первенства мира Кристина Ткачева, победительница первенств Европы, серебряный призер первенства мира Людмила Воронцова, победитель первенства Европы 2017 года Ангелина Кабакова, победители и призеры первенств СФО, члены сборной Бурятии Виалетта Енина, Эржена Бадмаринчинова и Кристина Серебрякова.
В небольшой церемонии вручения принял участие министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, сообщает пресс-служба РСШОР.
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